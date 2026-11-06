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Hasan Kalın, Fethi Heper Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi

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Hasan Kalın, Fethi Heper Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Fethi Heper Stadyumu'ndaki yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Kalın, antrenman salonlarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda devam eden yenileme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Eskişehir'de spor altyapısının güçlendirilmesi ve sporculara daha modern imkanlar sunulması amacıyla Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Tesis alanında yürütülen faaliyetler ve antrenman salonlarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kalın, sporculara daha modern imkanlar sunmak amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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