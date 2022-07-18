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Harun Koç, Elazığ Karakoçan FK'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Harun Koç, Elazığ Karakoçan FK'da

Elazığ Karakoçan FK, geçen sezonu Mardin 1969 Spor'da tamamlayan Elazığlı sol kanat oyuncusu Harun Koç ile anlaşmaya vardı.

Elazığ Karakoçan FK, geçen sezonu Mardin 1969 Spor'da tamamlayan Elazığlı sol kanat oyuncusu Harun Koç ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezonda mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK, dış transferdeki ilk imzasını attırdı. Mavi-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu 3. Lig ekibi Mardin 1969 Spor'da tamamlayan sol kanat oyuncusu Harun Koç ile anlaşmaya vardı. 1993 Elazığ doğumlu olan Harun, Elazığ Belediyespor ve Elazığspor altyapısında forma giydikten sonra 1930 Bafraspor, Payasspor, 12 Bingölspor, Araban Belediyespor gibi takımlarda görev yaptı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Siirt İl Özel İdarespor'da geçiren Harun, ikinci yarıda ise Mardin 1969 Spor'da forma giydi.

Kariyeri boyuncu 106 TFF 3. Lig maçına çıkan Harun Koç, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karakoçan Harun Koç Mardin Elazığ Spor Haberler

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