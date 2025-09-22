Harun Karateke, Yamaç Paraşütü Dünya Üçüncüsü Kupasını Alanyaspor'a Getirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10-14 Eylül tarihinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Acro Kupası'nda dünya üçüncüsü olan 22 yaşındaki milli sporcu Harun Karateke, kupasını memleketi Alanya'ya getirerek anlamlı bir jestte bulundu. Yassıtepe'den yamaç paraşütü ile havalanan Karateke, Alanyaspor Tesisleri'ne iniş yaparak kazandığı kupayı Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen AWQ Dünya Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan 22 yaşındaki Harun Karateke Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na jest yaptı. İnişi sırasında Harun Karateke'ye, kardeşi Faruk Karateke de yamaç paraşütüyle eşlik etti. Tesise inen Harun Karateke, burada yaptığı açıklamada, "Bu Yamaç Paraşütü Dünya Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Ölüdeniz'de düzenlendi. Dünya üçüncüsü oldum. Alanyalıyım ve Alanyaspor taraftarıyım. Bu nedenle bu kupayı Alanyaspor Müzesi'ne takdim etmek istiyorum" dedi.

Başkan Hasan Çavuşoğlu da başarılı sporcuya teşekkür ederek, "Tebrik ederim, başarıların daim olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte dünya şampiyonu da olursun" ifadelerini kullandı.

13. FAI Dünya Şampiyonası Alanya'da

Törenin ardından Harun Karateke'nin kardeşi Faruk Karateke, 9-19 Ekim tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek olan 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın davetiyesini Başkan Hasan Çavuşoğlu'na takdim etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı değerlendirmede "Çok gurur verici. Özellikle bizim yamaç paraşütünde Alanyaspor olarak çok ciddi çalışmalar yaptık. Genç nesilden sporcularımız yetişiyor. Çocuklar gerçekten çok büyük başarı elde etti. Dünya üçüncüsü olmak çok kolay değil. Kendisini canıgönülden tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyduk. İnşallah Alanya'mızdan her dal sporcuların yetişmesi her zaman bizi onurlandırır. Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize Alanyaspor olarak her türlü desteği inşallah vereceğiz. Daha burada başka nice böyle başarılı sporcular yetiştirmek için yine çalışmalarımız devam edecek. Ben kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten onur ve gurur duyduk" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, 9 Ekim'deki dünya şampiyonası ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonası var. İnşallah orada da onlara da ev sahipliği yapacağız. İnşallah orada sporcularımızın başarılı olmasını canı gönülden, kazasız belasız bir yarışma geçmesini temenni ediyorum. Kardeşlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA