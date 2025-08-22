Harun Erdenay: 'Turnuvanın En İyi 5-6 Kadrosundan Biriyiz'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, Avrupa Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Turnuvanın en iyi 5-6 kadrosundan bir tanesiyiz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay da toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonası hazırlık süreci hakkında bilgi veren Başkan Vekili Erdenay, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Gerçekten iyi bir takıma sahibiz. Eski bir basketbol oyuncusu gözüyle baktığımda bizim kadromuzun turnuvadaki en iyi 5-6 kadrodan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hazırlık dönemimiz boyunca İstanbul'da oynanan Litvanya maçı hariç iyi performans sergiledik. O maçta da eksiklerimiz vardı. Almanya maçını son çeyrekte kaçırdık. Çekya'yı yendik. Bana göre turnuvanın en hazır takımlarından bir tanesi olan Litvanya'yı kendi seyircisi önünde mağlup etmeyi başardık. Şampiyona öncesi son maçımızı Karadağ ile oynayacağız. Tüm seyircilerimizi bizi desteklemeye davet ediyorum. Turnuvada öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Daha sonra çeyrek final ve nereye gidebilirsek gitmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL