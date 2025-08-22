Harun Erdenay: "Turnuvanın En İyi 5-6 Kadrosundan Biriyiz"

Harun Erdenay: 'Turnuvanın En İyi 5-6 Kadrosundan Biriyiz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlık sürecini değerlendirerek, Türkiye'nin turnuvada en iyi kadrolardan birine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, Avrupa Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Turnuvanın en iyi 5-6 kadrosundan bir tanesiyiz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay da toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonası hazırlık süreci hakkında bilgi veren Başkan Vekili Erdenay, "İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Gerçekten iyi bir takıma sahibiz. Eski bir basketbol oyuncusu gözüyle baktığımda bizim kadromuzun turnuvadaki en iyi 5-6 kadrodan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hazırlık dönemimiz boyunca İstanbul'da oynanan Litvanya maçı hariç iyi performans sergiledik. O maçta da eksiklerimiz vardı. Almanya maçını son çeyrekte kaçırdık. Çekya'yı yendik. Bana göre turnuvanın en hazır takımlarından bir tanesi olan Litvanya'yı kendi seyircisi önünde mağlup etmeyi başardık. Şampiyona öncesi son maçımızı Karadağ ile oynayacağız. Tüm seyircilerimizi bizi desteklemeye davet ediyorum. Turnuvada öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Daha sonra çeyrek final ve nereye gidebilirsek gitmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş! Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'na soğuk duş! Sandalyeler boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.