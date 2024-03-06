Harput Fıratspor Başkanı Beyin Kanaması Geçirdi
Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden Harput Fıratspor'un 28 yaşındaki başkanı Ahmet Ölmezoğlu, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı.
Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımlardan Harput Fıratspor'un 28 yaşındaki başkanı Ahmet Ölmezoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alındı.
Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımlardan Harput Fıratspor'un 28 yaşındaki başkanı Ahmet Ölmezoğlu beyin kanaması geçirdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ölmezoğlu'nun durumunun ağır olduğu ifade edildi. - ELAZIĞ