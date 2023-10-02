Süper Lig'in 7. haftası sona erdi. Haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti ve maç golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 6 maçını kazandı ve 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Hangi takım ne yaptı? İşte Süper Lig'deki güncel puan durumu

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi. Bu mücadelenin ardından oluşan puan durumu da belli oldu.

FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligi adeta domine eden ve haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu.

ASLAN TAKİBE DEVAM EDİYOR

Son şampiyon Galatasaray ise sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2

EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

PUAN DURUMU

İşte nefes kesen mücadelelerin ardından oluşan güncel puan durumu;