Hande Yener Fenerbahçe - Antalyaspor Maçını Uğur Dündar ile İzledi

Ünlü popçu Hande Yener, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ünlü gazeteci Uğur Dündar ile birlikte izledi. Fenerbahçe formasını giyen Yener, bu sene şampiyon olacaklarını söyledi.

Ünlü popçu Hande Yener Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ünlü gazeteci Uğur Dündar ile beraber izledi. Fenerbahçe formasını giymeyi ihmal etmeyen ünlü popçu bu sene şampiyon olacaklarını söyledi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü popçu Hande Yener'den Fenerbahçe açıklaması. Hande Yener, Fenerbahçe - Antalyaspor maçını ünlü televizyoncu ve gazeteci Uğur Dündar ile beraber izledi.

Maç sonrası konuşan ünlü popçu ile fotoğrafını paylaşan Dündar" Değerli Fenerbahçeli sanatçımız Hande Yener ile Antalyaspor'u (Halil Umut Meler'e rağmen) 3-2 yendiğimiz maçın hatırası" dedi. Hande Yener'de bu sene kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.

Hande Yener daha önce Ali Koç'la birlikte bir paylaşım yapmış ve şunları yazmıştı...