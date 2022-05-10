Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim - Haberler

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Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim

Haberler.com - Ecem Altan - Spor
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YouTube'da yaptığı programla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, takipçilerine giydiği külotlu çorapları hediye etmeye başladı. Son programında külotlu çorap verdiği hayranını yayına davet eden Sarıoğlu, "Heyecandan titriyorum" diyen adama "Seni daha çok titreteceğim" karşılığını vererek herkesi şaşkına çevirdi.

Oryantal dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden istifa eden Hande Sarıoğlu, YouTube'da yayınlanan programıyla gündemden düşmüyor. Maç yorumlarının yanı sıra takipçilerine külotlu çoraplarını hediye etmesiyle konuşulan Sarıoğlu, yine adından söz ettirdi.

"SENİ DAHA ÇOK TİTRETECEĞİM"

Çoraplarına yapılan yorumların ardından harekete geçen Hande Sarıoğlu, takipçilerine külotlu çorap hediye etmeye başladı. Son programında file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söyledi. Hande Sarıoğlu bir önceki yayında ince çorabı kazanan kişiyi de yayına davet etti. Konuğun "Çok heyecanlıyım elim ayağım titriyor" sözü üzerine elindeki çorabı genç adamın eline değdiren Sarıoğlu, "Ayağının titrediğini hissedebiliyorum. Şimdi seni daha çok titreteceğim" ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim

Hande Sarıoğlu'ndan külotlu çorabını hediye ettiği hayranına şaşkına çeviren sözler: Seni daha çok titreteceğim

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Spor

Hande Sarıoğlu, Youtube, Magazin, Spor, Haberler

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Yorumlar (11)

LapinBoys:

bu nasıl muhabbettir ve bu nedir?? ben tanımlayamadım

Cevap Yaz 12 37 Yayından Kaldır
Kemal SARAÇ:

Memleket ne hale geldi yazık çok yazık

Cevap Yaz 22 90 Yayından Kaldır
Brütüs:

Yeni model namus bekçisi

Cevap Yaz 14 43 Yayından Kaldır
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