Hamza Yerlikaya, Avrupa boks şampiyonlarının olimpiyatta başarılı olacağına inanıyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin ve Buse Naz Çakıroğlu'nun olimpiyatta başarılı olacağına inandığını söyledi.

Başkent Sofya'daki orgzanizasyonda, Hamza Yerlikaya'nın yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli boksörlerden Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu ve Havvanur Kethüda açıklamalarda bulundu.

Takımın tamamını kutladığını söyleyen Hamza Yerlikaya, "Üç şampiyon, üçü de Trabzonlu, üçünü de kimse alamaz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyatta ikiler kulübüne gireceğine inanıyorum. Buse Naz Çakıroğlu'nun olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyorum. Avrupa'da, dünyada madalya bırakmayacaklar. Takımın tamamını tebrik ediyorum. Gönülden kutluyorum. Rabbim muvaffak etsin. Gördünüz yine Cumhurbaşkanımız aradı, teri daha soğumadan nefes nefese iken sporcularımızla konuştu. Allah ondan bin kere razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizi kutluyorum. Her zaman destekliyoruz. Duamız da, gönlümüz de her zaman beraber olacak, inşallah." ifadelerini kullandı.

Suat Hekimoğlu: "Allah'ın izniyle bundan sonra çok büyük başarılar elde edeceğiz"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da kazanılan madalyaların ardından "kolbastı" oynayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Kolbastıyı bu çocuklar bize gururla inşallah oynatacak. Ben beceremem ama onlara uyarım, keyifle oynarım. Hakikaten oradan bakanımız Osman Aşkın Bak, Hamza Yerlikaya bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür etmek lazım. Bu bir bütünlük, bu çocukların hepsi çok büyük emek veriyor, evlerine gidemiyorlar. Kardeşlerini göremiyor, annelerini, babalarını göremiyorlar. Bazen üzülüyorum kendileri adına. Ama bu spor yarışması böyle bir şey işte. Buse'lerin dediği gibi bu iş ancak bütünlükle olur, biz de onu sağladık şükürler olsun. Allah'ın izniyle bundan sonra çok büyük başarılar elde edeceğiz."

Busenaz Sürmeneli: "Çok şükür kendime geldim"

Şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli de duygusal anlar da yaşadığı açıklamasında, "Son zamanlarda çok yenilgi aldım. Kendimi toparlamaya çalışıyordum çok şey, zor şeyler yaşadım. Ama çok teşekkür ederim antrenörlerime, büyük başkanıma, Buse Naz Çakıroğlu'na, özellikle kendime inanmamı sağladılar. Kendime güvenmemi sağladılar. Herkese çok teşekkür ederim. Annem de görecek şimdi ağladığımı. O da ağlayacak. Bu benim. İkizime çok teşekkür ederim. Yakın arkadaşlarım var. Onlara da çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular, inandılar bana, o kadar çok teşekkür edeceğim insan var ki hepsinden Allah razı olsun. Çok şükür kendime geldim. Cahit hocama da çok teşekkür ederim, 17-18 senedir beni yetiştiren kişilerden birisi." diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu: "Bütün takımımla gerçekten gurur duyuyorum"

Organizasyondaki başarılar için mutlu olduğunu dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Havvanur Kethüda'ya da Busenaz Sürmeneli'ye de Büşra Işıldar'a da hepsine şunu söyledim. 'Buradan eve sadece siz şampiyon olursanız mutlu dönerim' demiştim, onlar da söz verdiler ve sözlerini tuttular. Ancak onlar şampiyon olursa, takım buradan güçlü ayrılırsa ben bunu unutabilirim, burayı unutabilirim demiştim. Onlar da üzerine düşenin hepsini yaptı. Bütün takımımla gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Sonuçlardan ziyade takım olabilmenin önemine dikkati çeken Buse Naz, "Önemli olan takım olabilmek, birlik olabilmek, bunu gösterdiğimize inanıyorum. Antrenörlerimizle, federasyonla beraber, takım arkadaşlarımızla beraber. O yüzden antrenörlerimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar hepsinin emeği bizde ayrı. Yaklaşık bir yıldır her türlü imkandan faydalandık. Yurt içi, yurt dışı her türlü imkandan faydalandık. Hiçbir şeye yok demediler, hayır demediler, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yeni sıkletine (54 kilo) de değinen milli sporcu, "Yeni sıklet, yeni hayaller, 51 kiloya ilk başladığım zamanda 8 yıl önce de yine böyle bir tökezleme döneminin ardından çok büyük başarılar kazanmıştım. Artık 51'de yoluma devam edemiyorum çünkü yaklaşık 10 senedir bu kiloda buradayım ve yaşın da verdiği bir zorlukla beraber artık o kiloya düşmek benim için daha zor oluyor ve yıpratıcı oluyor. O yüzden böyle bir karar aldım, artık bu kiloda, bu sıklette yoluma devam ediyorum. Umarım da aynı başarıları kendi adıma bu sıklette de gösterebilirim. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kadınlar +80 kiloda şampiyon olan Havvanur Kethüda da "Açılışı ben yaptım, ağır sıkletlerde altın madalyayı aldık. Ablamlar da altın madalyayı aldı, gururluyuz. Ülkemize altın madalya ile dönüyoruz. 3 altın, 5 de bronz madalya ile çok gurur verici. İstiklal Marşı'nı okuttuğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA