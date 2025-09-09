Haberler

Hamza Güreler: 'Galibiyet hedefiyle çıktık ama beraberlikle ayrıldık'
Ümit Milli Takım savunma oyuncusu Hamza Güreler, Hırvatistan ile oynanan 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımın iyi bir oyun sergilediğini belirten Güreler, yedikleri golün basit olduğunu ifade etti.

Ümit Milli Takım'ın savunma oyuncusu Hamza Güreler, Trabzon'a kazanmaya geldiklerini belirterek, basit bir golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Ümit Milli Takım'ın savunma oyuncusu Hamza Güreler, 2027 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri ilk maçında Trabzon'da Hırvatistan ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını belirten Hamza Güreler, "Elimizde fırsatlar vardı ama değerlendiremedik. Beraberlik de kötü bir sonuç değil. Basit bir gol yediğimizi düşünüyorum, bize yakışmayan bir goldü. Gol attıktan 3-4 dakika sonra basit bir gol yemek moralimizi bozdu. Onun dışında iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takımı Başakşehir'de yaşanan teknik adam değişikliğine de değinen genç oyuncu, "Çağdaş hoca benim için değerli bir hocaydı. Biraz üzüldük ama inşallah gelecek olan hoca da gençlere şans verir. Savunma oyuncusu olarak milli forma altında gol atmak çok değerli, bu anlamda çok mutluyum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
