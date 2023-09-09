Hamit Altıntop: Bizim Çocuklar hepimizin desteğiyle başarılı olacak

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ermenistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Altıntop, takımın başarılı olacağına inandığını ve desteklerinden dolayı Eskişehir halkına teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 1-1 berabere kalınan Ermenistan maçının ardından açıklamada, "Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor. Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar" dedi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ermenistan maçıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bütün şampiyonlarının ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Altıntop, "Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor. Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL