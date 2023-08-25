Halkbank Voleybol Takımı Başantrenör Değişikliği Yaptı

Halkbank, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde başantrenör değişikliği yaparak yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına başladı. Başantrenör Taner Atik'in yerine Slobodan Kovac getirildi. Takımda bazı oyuncularla yollar ayrılırken, milli oyuncuların da kadroda tutulduğu belirtildi. Halkbank, yeni sezonda hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta "kadro çalışmaları" başantrenör değişimiyle başladı.

Efeler Ligi'nde geçen sezonu lider tamamlayan ancak play-off final serisinin 5'inci maçında Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilerek şampiyonluk hedefine ulaşamayan başkent ekibinde karşılaşmadan iki gün sonra ilk olarak başantrenör Taner Atik ile yollar ayrıldı.

Mavi-beyazlı kulüp, Atik'ten boşalan başantrenörlük görevine 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası kazandığı Sırp başantrenör Slobodan Kovac'ı getirdi.

"Hoca" değişikliğinin ardından başkent ekibinde sıra gidecek ve kadroda tutulacak voleybolcuların belirlenmesine geldi.

Arjantinli tecrübeli smaçör Nicolas Bruno ve sezonun ikinci yarısında takıma katılan ABD'li smaçör Thomas Jaeschke ile yola devam etmeyen Halkbank, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç ve Oğuzhan Doğruluk'a da katkılarından dolayı teşekkür ederek sözleşme yenilemedi.

Hollandalı pasör çaprazı Nimir Abdel-Aziz, ABD'li pasör Micah Ma'a, milli orta oyuncu Mert Matic, genç libero Deniz İvgen, 36 yaşındaki tecrübeli pasör çaprazı Serhat Coşkun, milli pasör Aslan Ekşi, orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ve milli orta oyuncu Doğukan Ulu'yu kadrosunda tutan mavi-beyazlı ekip, son olarak milli libero Volkan Döne ile sözleşme uzatarak iç transfer çalışmalarını tamamladı.

Türkiye liginde 5'i üst üste olmak üzere 9 sezonu şampiyon tamamlayan, Türkiye Kupası'nı 8, Süper Kupa'yı ise 4 kez müzesine götüren, CEV Kupası'nda 1 kez mutlu sona ulaşan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden Halkbank, planladığı oyuncuları kadroya katarak yeni sezonda da hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

"3 kulvarda mücadele edeceğiz"

Başantrenör Slobodan Kovac, lige en güçlü şekilde gireceklerini vurguladı.

Kadroda bulunan çok sayıda milli oyuncuya dikkati çeken Kovac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç voleybolcularla sezon öncesi çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Milli oyuncuların katılımıyla "tam takım" olacaklarını dile getiren tecrübeli başantrenör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lige en güçlü şekilde gireceğiz. Çalışmalarımıza genç oyuncularımızla başladık ve son derece iyi gidiyoruz. Yapacak çok işimiz, ulaşacak hedeflerimiz var. Bunun yolu da çalışmaktan geçiyor. Sezonda 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda çok çalışacağız ve Halkbank'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz."