Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Ünye

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ali Uzun

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı )

Halkbank : Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Sliwka (Volkan Döne, Arda Bostan, Umut Özdemir, Leal)

Setler: 16-25, 15-25, 22-25

Süre: 81 dakika

