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Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Halkbank : Mert Matic, Aslan Ekşi, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver, Ma'a, Deniz İvgen, Doğukan Ulu)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Ahmet Samet Baltacı, Gjorgiev, Bahov, Fatih Cihan, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Berat Fırat, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)

Setler: 25-19, 25-15, 25-21

Süre: 73 dakika (27, 22, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Başkent ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı.

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Halkbank Spor Haberler

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