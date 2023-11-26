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Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı.