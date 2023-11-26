Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı.
Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Halkbank : Mert Matic, Aslan Ekşi, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver, Ma'a, Deniz İvgen, Doğukan Ulu)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Ahmet Samet Baltacı, Gjorgiev, Bahov, Fatih Cihan, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Berat Fırat, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 25-19, 25-15, 25-21
Süre: 73 dakika (27, 22, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Başkent ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı.