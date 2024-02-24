Halkbank, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-12, 25-16, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yıldıray Turan
Halkbank : Doğukan Ulu, Blankenau, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayas, Serhat Coşkun, Lagumdzija (Deniz İvgen, Hüseyin Batuhan Duman, Ma'a)
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Alican Çakır)
Setler: 25-12, 25-16, 25-16
Süre: 61 dakika (18, 21, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.