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Halkbank, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-12, 25-16, 25-16 şeklinde sonuçlandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Yıldıray Turan

Halkbank : Doğukan Ulu, Blankenau, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayas, Serhat Coşkun, Lagumdzija (Deniz İvgen, Hüseyin Batuhan Duman, Ma'a)

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Alican Çakır)

Setler: 25-12, 25-16, 25-16

Süre: 61 dakika (18, 21, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Halkbank, konuk ettiği Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Voleybol Halkbank Sigorta Spor Güncel Haberler

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