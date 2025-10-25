Halkbank, Alanya Belediyespor'u 3-2 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Halkbank, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaptı. Maçta setler 18-25, 29-27, 20-25, 28-26 ve 9-15 sonuçlandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Abdullah Çam, Uğur Kılınç, Saadat, Marshall, Çağatay Durmaz (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Bergen, Batuhan Avcı, Furkan Dur)
Halkbank : Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Hofer, Arda Bostan, Sotola)
Setler: 18-25, 29-27, 20-25, 28-26, 9-15
Süre: 154 dakika (31, 37, 28, 36, 22)
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor