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Halk Oyunları Federasyonu mali genel kurulunda 2027-2028 bütçelerini karara bağladı

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 8. Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Toplantıda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilerek 2027 ve 2028 yılı tahmini bütçeleri karara bağlandı; Federasyon Başkanı Hüseyin Güler delegelere teşekkür etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 8. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Toplantıda ayrıca 2027 ve 2028 yılı tahmini bütçeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Federasyon başkanı Hüseyin Güler, konuşmasında genel kurula katılımlarından ve desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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