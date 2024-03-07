Halil Umut Meler, Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında görevlendirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında Halil Umut Meler'i orta hakem olarak görevlendirdi.

Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig 29. hafta maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada İzmir Bölgesi FIFA hakemini görevlendirdi. Bu zorlu maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak, maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu oldu. Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un Galatasaray ve Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı maçlarda görev yaptı. Meler, bu sezon Kayserispor'un üçüncü maçında düdük çalacak.

10 Mart Pazar günü oynanacak olan Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı saat 13.30'da başlayacak. - KAYSERİ