Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Club Brugge-Atalanta arasındaki maçı yöneten Halil Umut Meler, 90+2. dakikada ev sahibi takım lehine penaltı çaldı ve Belçika ekibi karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Halil Umut Meler'in 90+2'deki penaltı kararıyla gelen gol sonrası sinirlenerek maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti. İtalyan basını ise Halil Umut Meler'i adeta yerden yere vurdu.

"DEHŞETİN HAKEMİ"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.

Haberde Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.

Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında, "Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj" ifadeleri yer aldı.

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;