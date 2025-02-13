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Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor

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Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile Atalanta arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kararı büyük tepki çekti. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Meler'in 90+2'deki penaltı kararıyla gelen gol sonrası sinirlenerek maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti. İtalyan basını ise Halil Umut Meler'i eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Meler'e atılan manşetler...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Club Brugge-Atalanta arasındaki maçı yöneten Halil Umut Meler, 90+2. dakikada ev sahibi takım lehine penaltı çaldı ve Belçika ekibi karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Halil Umut Meler'in 90+2'deki penaltı kararıyla gelen gol sonrası sinirlenerek maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti. İtalyan basını ise Halil Umut Meler'i adeta yerden yere vurdu.

Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde verdiği karar ülkeyi karıştırdı

"DEHŞETİN HAKEMİ"

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.

Haberde Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.

Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında, "Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj" ifadeleri yer aldı.

Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde verdiği karar ülkeyi karıştırdı

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

  • Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
  • Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2
  • Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0
  • Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1
Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

birazda siz ugrasin

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

penalti kuralları fifa tarafından net sekilde resimli videolu sekilde belirlenmeli ve kendi sitesinde olmali hakem de bu durumda olusan penaltı pozisyonu ile fifanin sistesindeki resimlerle karşılaştırır ona gore penalti verir suanki penalti pozisyonları net belirlenmemis yoruma acik halde oldugu icin kimine göre penalti olan digerine goe olmuyor ve penalti olma sartlari biraz ağır olmali hemn dokundun degdin diye ya da eline top carti diye penalti olmamali eger net birsekilde elle englediyse penalti degilse serbest vuruş olmali ceza sahasinda olsa bile faulde de oyle olmali cok sert ve açık sekilde itme vurma varsa penalti olmali hafifse serbest vuruş olmali

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Haber Yorumlarıemre akpınar:

hali umut feller :D

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