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Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı

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UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İsviçre-Danimarka karşılaşmasında düdük çalan hakem Halil Umut Meler, ev sahibi takımı 3-2 öne geçiren golü iptal etti ve karşılaşma 2-2 berabere bitti. Meler'in bu kararı İsviçre'de büyük tepki çekti ve manşetlere taşındı. İptal kararını değerlendiren eski hakem Urs Meier, Söz konusu iptaldeki pozisyonu nedeniyle FIFA kokartlı Meler'in yardımcısını eleştirdi.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un dördüncü haftasında oynanan İsviçre- Danimarka maçında düdük çaldı. Meler, 2-2 berabere biten karşılaşmada verdiği bir kararla gündem oldu.

GOLÜ İPTAL ETTİ, MANŞET OLDU

Hakem Halil Umut Meler'in, müsabakanın 74. dakikasında ev sahibi İsviçre'nin golünün iptal edilmesi ülkede büyük ses getirdi. Gol öncesi kullanılan kornerin dışardan geldiğini belirterek golü iptal eden Meler'in bu kararı İsviçre'de manşetlere taşındı.

"UYUYORDU VE POZİSYONU YANLIŞTI"

Ülkenin önemli gazetelerinden Blick'e pozisyonu değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcısına uyduğunu belirtti ve yardımcı hakemin korner atılırken pozisyonunun yanlış olduğunu vurguladı. Görüntülerin oldukça açık olduğu ve topun dışardan oyun alanına girmediği ifade edildi. Meier değerlendirmesinde, yan hakemin korner atışı yapıldığı sırada yanlış açıda bulunduğunu, bunun anlaşılamaz bir durum olduğunu belirtti. İsviçre'nin hakem hatası nedeniyle 3 puanla sahadan ayrılamadığı vurgulandı.

"İTİRAZ ETMEMESİ KARARIN YANLIŞ OLDUĞU KANITLIYOR"

Öte yandan golün iptal edilmesindeki yanlışlığın en büyük kanıtlarından biri olarak da Danimarka kalecisi Kaspar Schmeichel gösterildi. Deneyimli eldivenin golden sonra hiçbir şekilde pozisyona itiraz etmemesi ve hakeme doğru el kaldırmaması golün iptalinin yanlış bir karar olduğunu kanıtlayan işaretlerden biri olarak ifade edildi.

Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Halil Umut Meler Danimarka İsviçre Futbol Spor

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Yorumlar (1)

YİĞİT_TÜRKALP:

DEMEK Kİ SADECE BİZDE BÖYLE DEĞİL BU MLL.FARUK KOCA NIN ELLERİNE SAĞLIK.......

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