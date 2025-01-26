Halil Umut Meler için bomba iddia

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazandığı Konyaspor maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Halil Umut Meler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIYORLAR"

Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer, Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray- Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i hazırladığını iddia etti. Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası gazetedeki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Özer,"Bence hoca artık yapamıyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Ancak duyduğuma göre MHK Halil hocayı Galatasaray- Fenerbahçe maçına hazırlıyor. Ben aman diyeyim..." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ YÖNETTİ

Daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında görev yapan Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde alınan sonuçlar şu şekilde;