Halil Umut Meler için bomba iddia
Son oynanan Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasındaki kararları tartışmalara neden olan hakem Halil Umut Meler'in Merkez Hakem Kurulu tarafından Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hazırladığını öne sürüldü. Meler, Daha önce 3 kez dev derbide görev aldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazandığı Konyaspor maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Halil Umut Meler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIYORLAR"
Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer, Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray- Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i hazırladığını iddia etti. Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası gazetedeki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Özer,"Bence hoca artık yapamıyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Ancak duyduğuma göre MHK Halil hocayı Galatasaray- Fenerbahçe maçına hazırlıyor. Ben aman diyeyim..." ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE 3 KEZ YÖNETTİ
Daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında görev yapan Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde alınan sonuçlar şu şekilde;
- 23.03.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- 21.11.2021 Galatasaray1-2 Fenerbahçe
- 08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray