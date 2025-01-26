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Halil Umut Meler için bomba iddia

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Son oynanan Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasındaki kararları tartışmalara neden olan hakem Halil Umut Meler'in Merkez Hakem Kurulu tarafından Galatasaray-Fenerbahçe derbisine hazırladığını öne sürüldü. Meler, Daha önce 3 kez dev derbide görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazandığı Konyaspor maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Halil Umut Meler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLIYORLAR"

Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer, Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray- Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i hazırladığını iddia etti. Galatasaray-Konyaspor maçı sonrası gazetedeki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Özer,"Bence hoca artık yapamıyor. Çok fazla zorlamamak lazım. Ancak duyduğuma göre MHK Halil hocayı Galatasaray- Fenerbahçe maçına hazırlıyor. Ben aman diyeyim..." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ YÖNETTİ

Daha önce 3 kez Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında görev yapan Halil Umut Meler'in yönettiği derbilerde alınan sonuçlar şu şekilde;

  • 23.03.2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • 21.11.2021 Galatasaray1-2 Fenerbahçe
  • 08.01.2023 Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Halil Umut Meler için bomba iddia
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTandogan Dogan:

lanet olsun bøyle lige.bøyle hakemlere

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Haber YorumlarıVll. Murat:

İnşallah öyle bir hata yapmazlar

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Haber YorumlarıSadık:

Haksızlık yapan Hakemlerin Allah belasını versin

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