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Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis cezası talebi

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Geçen sezon Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Faruk Koca hakkında 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ TALET EDİLDİ

Sanık Faruk Koca hakkında 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis cezası talebi

NE OLMUŞTU?

Mke Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geçtiğimiz sezon 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde de bazı kişiler tekme attı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonrası sahaya inerek hakeme yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' ve 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis cezası talebi

Soruşturma kapsamında, Koca ile birlikte 3 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca'ya 13 yıla kadar hapis cezası talebi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Faruk Koca Ankaragücü Rizespor Ankara Hukuk Spor

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Yorumlar (2)

Harun EROĞLU:

Adam öldüren bu kadar hapis yatmıyor.

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FONCUSAVAR:

Türkiye de Galatasay beşiktaş FB ve TS yandaşları çoğunluk bizde deyip kamuyou baskısı yaptığı sürece bu işler düzelmez. bu 4 takımı liden atın bak 5 sene içerisinde Türk futbolu nasıl sıçrama yapıyor.

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