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Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç ediliyor

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AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için harekete geçti. 2 dönem AK Parti'de vekillik yapan ve hakeme gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle tutuklanan Koca, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Olay sonrası tutuklanan Koca, AK Parti MKYK'da alınan kararla ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi

İKİ DÖNEM VEKİLLİK YAPMIŞTI

AK Parti'den 22 ve 23'üncü dönem milletvekilliği yapan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı. Yere düşen Meler etrafını saran kişilerce tekmelendi. Türk futbolunun utanç gecelerinden biri olarak kabul edilen olay sonrası Koca, AK Parti MKYK'da alınan kararla partiden ihraç edildi.

Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi

ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Koca'nın saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Faruk Koca AK Parti Politika Spor Güncel Haberler

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