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Halil Umut Meler, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Görev Alacak

Halil Umut Meler, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Görev Alacak
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mısır'ın Al Ahly ile Al Ain takımları arasında 29 Ekim 2024'te oynanacak olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası müsabakasını yönetecek. Müsabaka Kahire Uluslararası Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mısır'ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımları arasında 29 Ekim 2024 Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası müsabakasını yönetecek.

Mısır'ın Kahire şehrindeki Kahire Uluslararası Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Aleandro Di Paolo VAR, Marco Di Bello ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler 29 Ekim Kahire Futbol Mısır Dünya Spor

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