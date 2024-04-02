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Halil Umut Meler'e TFF'den sürpriz görev: VAR hakemi olacak

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği ve maç sonunda ortalığın karıştığı mücadelede düdük çalan Halil Umut Meler'e saha içinde görev verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

SAHA İÇİNDE GÖREV VERİLMEDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Halil Umut Meler'in İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçına VAR hakemi olarak atandığı açıklandı.

Halil Umut Meler'e TFF'den sürpriz görev: VAR hakemi olacak

Bugün oynanacak müsabakaların VAR hakemleri;

  • Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
  • Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
  • Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Halil Umut Meler Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Oytun Ulu:

Yatacak yerleriniz yok… Allah Şikecilerden bin katını çıkarsın inşallah…

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