Halil Umut Meler'e TFF'den sürpriz görev: VAR hakemi olacak

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği ve maç sonunda ortalığın karıştığı mücadelede düdük çalan Halil Umut Meler'e saha içinde görev verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

SAHA İÇİNDE GÖREV VERİLMEDİ

TFF'den yapılan açıklamada, Halil Umut Meler'in İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçına VAR hakemi olarak atandığı açıklandı.

Bugün oynanacak müsabakaların VAR hakemleri;