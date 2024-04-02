Halil Umut Meler'e TFF'den sürpriz görev: VAR hakemi olacak
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği ve maç sonunda ortalığın karıştığı mücadelede düdük çalan Halil Umut Meler'e saha içinde görev verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.
SAHA İÇİNDE GÖREV VERİLMEDİ
TFF'den yapılan açıklamada, Halil Umut Meler'in İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçına VAR hakemi olarak atandığı açıklandı.
Bugün oynanacak müsabakaların VAR hakemleri;
- Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
- Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
- Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu