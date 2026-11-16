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Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç UEFA Uluslar A Ligi maçında düdük çalacak

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Halil Umut Meler, Danimarka-Norveç UEFA Uluslar A Ligi maçında düdük çalacak
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup son haftasında yarın Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-Norveç maçını yönetecek. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak; Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Danimarka ile Norveç arasında oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçını yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup altıncı ve son hafta karşılaşmasında Danimarka, yarın Parken Stadyumu'nda Norveç'i konuk edecek. TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler, düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada İsviçreli Fedayi San VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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