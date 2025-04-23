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Halil Umut Meler, AEK - Olympiakos Maçında Görev Alacak

Halil Umut Meler, AEK - Olympiakos Maçında Görev Alacak
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Lig play-off'larında AEK ile Olympiakos arasında oynanacak kritik maçı yönetecek. Meler'in yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Yunanistan Süper Lig play-off'larında AEK ile Olympiakos arasında oynanacak maçı yönetecek.

Yunanistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 4. haftasında 27 Nisan Pazar günü OPAP Arena'da oynanacak AEK-Olympiakos karşılaşmasında Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yapacak.

Yunan Anastasios Papapetrou'nun dördüncü hakemliğini üstleneceği müsabakanın VAR hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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