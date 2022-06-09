Halil Mutlu Sincan'da - Haberler

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, Sincan'da ziyaretlerde bulundu. Halil Mutlu bir okulda öğrencilerle buluşmasının ardından grafiti çalışmalarının olduğu Ankara Caddesi'ne giderek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bir araya geldi.

Eski milli halterci Halil Mutlu, Sincan'da bir okulda söyleşiye katıldı. Okuldaki programın ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile görüştü.

Sincan Belediyesi Ankara Caddesi üzerinde Halil Mutlu'nun da resmini grafiti sanatı ile buluşturmuştu. Bunun haberini alan Mutlu resminin bulunduğu bölgeye giderek grafiti çalışması önünde açıklamalarda bulundu. Mutlu, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a spora ve sporcuya verdiği değer için teşekkür etti. Mutlu, "İnsanın yaşarken anılması, onurlandırılması güzel bir duygu. Bu duyguyu ilk kez yaşıyorum. Bunu da Sincan Belediye Başkanımıza borçluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Sincanlı gençlerimiz başarılarıyla bu hattı süslemeye devam eder" diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da hem Halil Mutlu'nun Sincan'a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi hem de grafiti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi:

"Halil Mutlu Olimpiyat, Dünya ve Avrupa'da şampiyon olmuş al bayrağımızı göndere çektirmiş milli bir gururumuz. Elbette ki başarılarıyla göğsümüzü kabartan şampiyonuz Halil Mutlu'yu Sincan'ımızda resmetmek bizim için bir gururdur. Grafiti duvarımıza gelecek olursak; burası bizim görüntü bakımından pek hoş olmayan bir setti. Buraya grafiti çalışması ile hem milli değerlerimizi hem belediye çalışmalarımızı resmetmek üzere izinleri aldık. Kilometrelerce uzayan bu hat üzerinde farklı grafiti çalışmalarını burada sergiledik ve en önemli konulardan bir tanesi de böyle göğsümüzü kabartan değerlerimizi hem gençlerimizin bilmesi hem de gördükçe hatırlatmaktı."

Başkan Ercan Sincan da yaptıkları spor yatırımlarını ve Sincanlı sporcuların başarılarını da anlatarak, şunları söyledi:

"Çok sayıda spor tesisi yapıyoruz. Kaykay pistinden tenis kortuna, spor salonuna kadar birçok yatırımlara devam ediyoruz. Sincan'da çok yetenekli gençlerimiz var. Onlara da destek veriyoruz. Altyapı futbol takımımız bölge şampiyonu oldu. Birçok gencimiz hem uluslararası dereceler alıyorlar hem de çevresinde lider profil ile öne çıkıyor. Spor ahlakı ile ailelerine, vatana, millete hayırlı birer genç olarak yetişiyorlar. Spor sadece bireysel, fiziksel bir etkinlik değil; toplum yararına yapılan sağlam karakterli fertlerin yetişmesi bakımından önemli olduğu için ciddi bütçe ve enerji ayırıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor