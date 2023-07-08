Halil Dervişoğlu transferinde mutlu son! Milli futbolcu, Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için Brentford ile her konuda anlaşma sağladı. Milli futbolcu ile son pazarlıkları yapan siyah-beyazlıların, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Şenol Güneş de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum." demişti.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlılar, futbolcunun kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı. Milli yıldızı bonservissiz olarak kadrosuna katacak olan Beşiktaş, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 25 pay ve 500 bin euro başarı bonusu verecek.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZAYI ATACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; kulüple anlaşma sağlanmasının ardından Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile masaya oturdu. 23 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde siyah-beyazlılara resmen imza atması bekleniyor.

"HALİL DERVİŞOĞLU TERCİHİMDİR"

Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsmi geçen oyunculardan Halil Dervişoğlu tercihimdir. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için uygun görüyorum. Aboubakar'ı, Cenk'i, Ghezzal'ı ve Redmond'ı zorlayacak bir adam alacağız." demişti.