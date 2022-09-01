Halil Dervişoğlu kiralık olarak Burnley'de

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı.

Burnley FC, Brentford'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nun bir yıllığına kiralandığını açıkladı. Son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonunda Championship'te ter dökecek.

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany ise sözlerine Brentford'a teşekkür ederek başladı. Kompany, Halil Dervişoğlu'nun gol atma içgüdüsü olan ve takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir milli futbolcu olduğunu söyledi.