Üye Girişi
Haberler

Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı. Akkaş, Türk atletizmini daha üst seviyelere taşımak için projelerini ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Akkaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, genel kurulda Türk atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için büyük bir adım atılacağını belirterek, "Hayatını atletizm pistlerinde geçirmiş, bu sporun temelinden yetişmiş, 15 yıl milli takım formasını gururla taşıyarak ülkesi adına çeşitli şampiyonluklar kazanmış bir sporcu geçmişine sahip olmakla birlikte; Türkiye Atletizm Federasyonunda koordinatör, daha sonra genel sekreter olarak görev yapmış ve halen Gençlik ve Spor İl Müdürü görevi ile yöneticilik alanında gerekli tecrübeyi kazanmış biri olarak, atletizme emek veren herkesle Türk atletizmini başarılara taşımak için başkan adayı olma heyecanı içerisindeyim." diye konuştu.

"Taşın altına sadece elimi değil yüreğimi koyarak camiamız için hizmet etmeye hazırım" diyen Akkaş, "Camiamızın tüm paydaşlarının ortak kararı ile yönetilen, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon oluşturmayı hedefliyorum. Bu süreçte federasyonumuza ana sponsorlarla maddi destek sağlamayı, Türkiye şampiyonaları ve ligleri sponsorlarla ödüllü hale getirip katılım oranını ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Federasyonumuzun internet sayfasında sporcularımıza ait tüm verileri güncel tutarak milli takım seçmelerinde ve kamplarda adil, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Birçok ulusal ve uluslararası yarışmaları tekrar Anadolu ile buluşturacağız. Avrupa, dünya ve olimpiyat barajlarını geçen milli sporcularımıza maddi ve tematik sponsorlar vasıtasıyla hak ettikleri destekleri sağlayacağız. Sporcularımızı altyapılardan yetiştirerek Türk sporunun geleceğini miras bırakma gayreti içerisinde olacağız. 'Temiz spor, temiz atletizm' sloganıyla çıktığımız bu yolda dopingle mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu her zaman göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkaş, şeffaf yönetim anlayışına önem vereceklerini vurgulayarak, "Birlikte atletizm ailesinin her ferdinin tecrübesinden ve vizyonundan en iyi şekilde yararlanarak omuz omuza Türk atletizmini dünyada hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Atletizm Politika Türkiye ankara Spor

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül? CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir? Dünyayı oluşturan katmanların canlılar için önemi nedir? 25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });