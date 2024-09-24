Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

Eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonunda 31 Ekim'de yapılacak 6. Olağan Genel Kurul'daki başkanlık seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Akkaş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, genel kurulda Türk atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için büyük bir adım atılacağını belirterek, "Hayatını atletizm pistlerinde geçirmiş, bu sporun temelinden yetişmiş, 15 yıl milli takım formasını gururla taşıyarak ülkesi adına çeşitli şampiyonluklar kazanmış bir sporcu geçmişine sahip olmakla birlikte; Türkiye Atletizm Federasyonunda koordinatör, daha sonra genel sekreter olarak görev yapmış ve halen Gençlik ve Spor İl Müdürü görevi ile yöneticilik alanında gerekli tecrübeyi kazanmış biri olarak, atletizme emek veren herkesle Türk atletizmini başarılara taşımak için başkan adayı olma heyecanı içerisindeyim." diye konuştu.

"Taşın altına sadece elimi değil yüreğimi koyarak camiamız için hizmet etmeye hazırım" diyen Akkaş, "Camiamızın tüm paydaşlarının ortak kararı ile yönetilen, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon oluşturmayı hedefliyorum. Bu süreçte federasyonumuza ana sponsorlarla maddi destek sağlamayı, Türkiye şampiyonaları ve ligleri sponsorlarla ödüllü hale getirip katılım oranını ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Federasyonumuzun internet sayfasında sporcularımıza ait tüm verileri güncel tutarak milli takım seçmelerinde ve kamplarda adil, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Birçok ulusal ve uluslararası yarışmaları tekrar Anadolu ile buluşturacağız. Avrupa, dünya ve olimpiyat barajlarını geçen milli sporcularımıza maddi ve tematik sponsorlar vasıtasıyla hak ettikleri destekleri sağlayacağız. Sporcularımızı altyapılardan yetiştirerek Türk sporunun geleceğini miras bırakma gayreti içerisinde olacağız. 'Temiz spor, temiz atletizm' sloganıyla çıktığımız bu yolda dopingle mücadele konusunda tavizsiz duruşumuzu her zaman göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Akkaş, şeffaf yönetim anlayışına önem vereceklerini vurgulayarak, "Birlikte atletizm ailesinin her ferdinin tecrübesinden ve vizyonundan en iyi şekilde yararlanarak omuz omuza Türk atletizmini dünyada hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.