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Hale Derya Eroğlu, Mersin'deki kupada altın madalya kazanıp Türkiye rekorunu yeniledi

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Hale Derya Eroğlu, Mersin'deki kupada altın madalya kazanıp Türkiye rekorunu yeniledi
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Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, U18 kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye rekorunu yeniledi. Aynı organizasyonda Kayserili diğer sporcular müsabakaları dördüncü sırada tamamladı.

Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu; U18 kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye rekorunu yeniledi. Kayserili diğer sporcular da müsabakaları dördüncü sırada tamamladı.

25-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda Kayserili sporcular önemli başarılara imza attı. 25 Metre Spor Tabanca U18 kategorisinde mücadele eden Hale Derya Eroğlu, gösterdiği başarılı performansla Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Eroğlu, elde ettiği dereceyle Türkiye rekorunu da yenileyerek önemli bir başarıya imza attı.

Aynı organizasyonda 25 Metre Spor Tabanca U21 kategorisinde yarışan Arzu Naz Yılmaz dördüncü olurken, 50 Metre 3x20 Tüfek U18 kategorisinde mücadele eden Sena Aydın da müsabakayı dördüncü sırada tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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