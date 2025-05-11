Hakkarili Sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
Aksaray'da gerçekleşen Okul Sporları Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hakkari'den sporcular büyük başarılar kazandı. Aras Kızıldoğan birinci, Dıjvar Kızıldoğan ve Ozan Erdoğan ikinci, Serkan Şenlik ise üçüncü oldu.
HAKKARİ (İHA) – Aksaray'da düzenlenen ve 45 ilden 891 sporcunun katıldığı Okul Sporları Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Hakkarili sporcular büyük başarı elde etti.
Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari'yi gururlandıran sporcuların başarısını paylaştı. Aksaray'da düzenlenen ve 45 ilden 891 sporcunun katıldığı Okul Sporları Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Hakkari'den Aras Kızıldoğan Türkiye birincisi, Dıjvar Kızıldoğan ve Ozan Erdoğan Türkiye ikincisi, Serkan Şenlik ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Vali Çelik; sporculara, antrenörlerine ve ailelerine teşekkür ederek başarılarının daim olmasını diledi. - HAKKARİ