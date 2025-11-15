Hakkari Zapspor, Kurtalanspor'u 2-0 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Ligi'nde Hakkari Zapspor, Kurtalanspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Merzan Şehir Stadyumu'nda oynandı ve çok sayıda izleyici tarafından takip edildi.
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Kurtalanspor'u 2-0 yendi.
Hakkari Zapspor, ligin 6. haftasında Kurtalanspor'u konuk etti.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmayı, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve çok sayıda taraftar izledi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Spor