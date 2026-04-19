Haberler

Zapspor'dan gol şov

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zapspor, sahasında oynadığı kritik karşılaşmada rakibi karşısında 6-0'lık farklı bir skorla galip geldi ve zirve yarışında önemli bir adım attı. Maç öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Hakkari Zapspor, 23. haftada sahasında oynadığı kritik karşılaşmada adeta gövde gösterisi yaptı.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hakkari temsilcisi, farklı galibiyetle zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma öncesinde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Müsabakayı Mardin bölgesi hakemi Zeynep Acar yönetirken, yardımcılıklarını Kerem Kaan ve Orhan Timurtaş yaptı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Samet Madalı'nın attığı golle 1-0 öne geçen Hakkari Zapspor, baskısını artırarak rakip kalede etkili oldu. İlk yarının ilerleyen bölümünde Ramazan Demir'in golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Hakkari temsilcisi, 57. dakikada Talha Işık'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ramazan Demir, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde de üstün oyununu sürdüren Hakkari Zapspor, bulduğu gollerle sahadan 6-0 galip ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti