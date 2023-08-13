Hakkari Rafting Takımı Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Hakkari'de kurulan rafting takımı, Tunceli'de düzenlenecek Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ANALİG Projesi kapsamında antrenman yapan sporcular, başarılı olmak için Zap Suyu'nda çalışıyor. Takımın hedefi ilimizi temsil ederek madalya kazanmak.