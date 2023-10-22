Hakkari'de Öğretmenler Arası Dart Turnuvası Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dart Turnuvası'nda 100 öğretmen bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Hakkari'nin Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Dart Turnuvası' düzenlendi.

Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "7'den 70'e Çukurca Spor Yapıyor" projesi çerçevesinde Cumhuriyetin 100. yılına özel öğretmenler arası birlik ve beraberliği arttırmak için 100 öğretmenin katılımıyla turnuva düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Çukurca Spor Salonunda düzenlenen etkinliğine Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi ve okullarda görevli öğretmenler ve gençler katıldı. - HAKKARİ