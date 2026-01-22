Haberler

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Güncelleme:
Yasa dışı bahis reklamı davasında hakim karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mahkemede aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu açıkladı.

  • Sadettin Saran'ın aylık geliri 5 milyon TL'dir.
  • Savcılık, Sadettin Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti.
  • Sadettin Saran, S Sport internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapılması suçlamasıyla yargılanıyor.

Fenerbahçe Başkanı ve S Sport'un sahibi Sadettin Saran, "yasa dışı bahis reklamı" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmada Saran'ın aylık geliri dikkat çekti.

YASA DIŞI BAHİS DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saran, daha önce 26 Aralık 2024 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

"AYLIK GELİRİM 5 MİLYON LİRA"

Mahkemede söz alan Sadettin Saran, gelir durumu ve iş hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran, "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

DAVANIN KONUSU VE SUÇLAMA

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede Saran, "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Suçlama, S Sport internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapılması olarak belirtildi.

TALEP EDİLEN CEZA

Savcılık, Sadettin Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Bu dünyanın adaleti yok. Bu tarz haberleri okudukça insanın komünist olası geliyor. Kimi ekmek bulamıyor, kimi ise Roma imparatorlarını aratmayan bir hayat sürüyor.

Haber Yorumlarılevent tugcu:

Sende çalış Bilader. Adam çalışıp kazandığı parayı sana mı versin. Ne alaka yani

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hiç özenme Rusyada komunizm veya sosyalizm kalmadı hepsi kapitalizmin bayraktarı oldu, paran varsa yaz gelince bir ziyaret et kendi gözün ile gör ..

Haber YorumlarıEmmett Brown:

Kulüp başkanı aylık gelirim 5 milyon diyor, Mert Hakan 3,5 milyon demişti. Ya başkan az söylüyor, ya Mert Hakan çok söylüyor.

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Aylık gelirini ne yapıcan heşeye ulaşabilirsin gelirine ulaşamadıysan sus.

Haber YorumlarıCool Black:

Şimdi buna inanan var mı acaba ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

