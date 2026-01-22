Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Fenerbahçe Başkanı ve S Sport'un sahibi Sadettin Saran, "yasa dışı bahis reklamı" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmada Saran'ın aylık geliri dikkat çekti.

YASA DIŞI BAHİS DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saran, daha önce 26 Aralık 2024 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

"AYLIK GELİRİM 5 MİLYON LİRA"

Mahkemede söz alan Sadettin Saran, gelir durumu ve iş hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran, "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

DAVANIN KONUSU VE SUÇLAMA

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede Saran, "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Suçlama, S Sport internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapılması olarak belirtildi.

TALEP EDİLEN CEZA

Savcılık, Sadettin Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

