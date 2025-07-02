Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

İngiliz ekibi Hull City Başkanı ve televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı, hakkında açılan yasa dışı bahis davası kapsamında bugün sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

KONU: YASA DIŞI BAHİS

TV8 kanalı ile dijital içerik platformu Exxen üzerinden yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği iddiasıyla yargı süreci başlatılmıştı.

Soruşturma, Ilıcalı'nın yanı sıra kanal ve platform yöneticilerini de kapsıyor. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçlamasıyla her bir sanık için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, savcılık ifadesinde gelirine dair önce "değişken" ifadesi kullanan Ilıcalı, daha sonra bu rakamı 1 milyon liradan 5 milyon liraya güncelledi. Ilıcalı ifadesinde şunları kaydetti: "Aylardır bu davanın şaşkınlığındayım. Neden burada olduğumu anlamış değilim. 8-10 yıldır yayınlanan maçlar yayına müdahale edilmeden gösterilir, yayıncılar hiçbir şey yapamaz."

Ilıcalı, yayın süreciyle ilgili olarak şunları ekledi: "Yurtdışında UEFA'ya başvurup maç yayınlamak dışında herhangi bir müdahalemiz yok. Yayıncılar da maçları değiştiremez. Biz sadece satın aldığımız maçları yayınlıyoruz. Engelleme şansımız yok."

Ilıcalı, davayla ilgili duygularını da dile getirerek, "İlk defa böyle bir suçlama ile karşı karşıyayım ve bu durum beni çok üzüyor. Arkadaşlarımdan özür diliyorum. Suçumuz olmadığını düşünüyorum ama sorumluluğu üzerime alıyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, Türkiye'de milli maç yayıncılığı ile ilgili süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı ve sürecin hukuki boyutlarına dikkat çekti.