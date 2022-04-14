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Hakemler belli oldu! Trabzonspor bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir

Haberler.com - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılışını Lider Trabzonspor yapacak. Bordo-Mavililer bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Spor Toto Süper Lig'de bitime son 6 hafta kaldı. Lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın. Haftanın açılışını da lider Trabzonspor yapacak. Bordo-Mavililer Karagümrük'ü yener, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Konyaspor puan kaybederse şampiyonluk kesinleşecek. Trabzonspor'un 72, Fenerbahçe'nin 59, Konyaspor'un 58 puanı bulunuyor.

Hakemler belli oldu! Trabzonspor bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir

İşte 33. haftanın programı:

Yarın

  • 20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
  • 20.30 Kayserispor - Rizespor: Erkan Özdamar

16 Nisan Cumartesi

  • 13.30 Hatayspor - Sivasspor: Ozan Ergün
  • 16.00 Altay - Başakşehir: Sarper Barış Saka
  • 16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar

  • 13.30 Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
  • 16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
  • 20.30 Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi

  • 20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Haberler

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