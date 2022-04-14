Hakemler belli oldu! Trabzonspor bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın açılışını Lider Trabzonspor yapacak. Bordo-Mavililer bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.
Spor Toto Süper Lig'de bitime son 6 hafta kaldı. Lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın. Haftanın açılışını da lider Trabzonspor yapacak. Bordo-Mavililer Karagümrük'ü yener, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Konyaspor puan kaybederse şampiyonluk kesinleşecek. Trabzonspor'un 72, Fenerbahçe'nin 59, Konyaspor'un 58 puanı bulunuyor.
İşte 33. haftanın programı:
Yarın
- 20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
- 20.30 Kayserispor - Rizespor: Erkan Özdamar
16 Nisan Cumartesi
- 13.30 Hatayspor - Sivasspor: Ozan Ergün
- 16.00 Altay - Başakşehir: Sarper Barış Saka
- 16.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar
- 13.30 Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
- 16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
- 20.30 Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi
- 20.30 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
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