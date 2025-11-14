Haberler

Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza

Hakeme söylediği sözler Portekiz'i karıştırdı! Mario Branco'ya şok ceza
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Casa Pia maçında hakeme yönelik sert tepkisi nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ağır bir cezayla karşı karşıya. Branco, maç sonrası sahaya girerek hakeme sert şekilde itiraz etmiş ve hakemi soyunma odası koridoruna kadar takip ederek sözlü saldırısını sertleştirmişti. Portekiz Futbol Federasyonu, Branco'yu 20 gün tedbirli olarak sahalardan men etti.

  • Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 20 gün tedbirli olarak sahalardan men edildi.
  • Portekiz basını, Mario Branco için 6 aya kadar sahalardan men cezası verilebileceğini duyurdu.
  • Hakem raporuna göre Mario Branco, hakeme "Seni mahvedeceğim" ve "S... palyaçolar! Yaptıklarınız utanç verici" gibi sözler söyledi.

Benfica Sportif Direktörü ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mario Branco, Casa Pia maçında hakeme yönelik sert tepkisi nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ağır bir cezayla karşı karşıya.

SAHAYA GİRDİ, 20 GÜN TEDBİRLİ MEN EDİLDİ

Benfica'nın Casa Pia ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada son düdükle birlikte sahaya girerek hakeme sert şekilde itiraz eden Mario Branco'nun cezası belli oldu. Portekiz Futbol Federasyonu, Branco'yu 20 gün tedbirli olarak sahalardan men etti. Ancak soruşturmanın devam ettiği ve cezayı ağırlaştıracak unsurların incelendiği belirtildi.

6 AYA KADAR MEN CEZASI GÜNDEMDE

Portekiz basını, Federasyonun Mario Branco için 6 aya kadar sahalardan men cezası vermeye hazırlandığını duyurdu. Branco'nun sözlü saldırısının niteliği, cezanın üst sınırdan verilebileceği yorumlarına neden oldu.

HAKEM RAPORU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

A Bola gazetesi, karşılaşmanın hakemi Gustavo Correia'nın detaylı maç raporunu yayımladı. Rapora göre Branco, maç sonunda sahaya girerek hakeme, "Göğsündeki amblemi onurlandır. Sen bir utanç kaynağısın. Seni ve VAR'daki Joao Bento'yu mahvedeceğim" demişti.

Hakemin iddiasına göre Branco, soyunma odası koridoruna kadar hakemi takip etti ve sözlü saldırısını daha da sertleştirerek, "Seni mahvedeceğim, buna emin ol. Seni de Bento'yu da... S… palyaçolar! Yaptıklarınız utanç verici" dedi.

Portekiz'de geniş yankı bulan olay sonrası Benfica yönetiminin nasıl bir savunma yapacağı merak konusu olurken, Mario Branco'nun alacağı cezanın kariyerini ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.

