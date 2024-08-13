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Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler

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Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla müsabakanın hakemi eleştirdi. Mourinho, "Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, hakemin maçı yönetme şekline ve penaltı kararına sert tepki gösterdi.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"NEDEN PENALTI OLDUĞUNU SADECE HAKEM BİLİYOR"

"Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü. Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor. Ben takımımla gurur duyuyorum.

"HAKEMİN OYUNA SAYGI GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

"Bu hakemin işi, hakem oyuna saygı göstermesi gerekiyor. Oyuncuların saygı göstermesini sağlaması gerekiyor. Rakip takımları eleştiremem. Onlar da sonuç alabilmek için çalışıyor. İlk 20 dakikada bir sarı kart verseler her şey değişir ama yapmıyorlar.

"BİR TAKIM KAZANMAYI HAK ETTİ"

Ben dürüst biriyimdir. Oyuncularıma onlarla gurur duyduğumu söyledim, kazanmak için her şeyi yaptılar. Maç içinde birçok şarta uyum sağladık, iki top direkten döndü, çok fırsat yakaladık. Bir takım kazanmayı hak etti ama diğeri tur atladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAMAZDIK"

Şampiyonlar Ligi'nde olmayarak ekonomik olarak kayıp yaşadık, dünyanın en büyük takımları ile oynama şansını kaybettik. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık, belki 1-2 büyük takımı yenerdik ama her tur bunu yapamazdık. 'Eğer Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaparsak' cümlesinin devamını getirmek istemiyorum çünkü getirirsem başım belaya girebilir.

"AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR"

Ben bir profesyonelim, buraya yardım etmek için geldim. Benim bu maçtan etkilenmem kulübümüz ve taraftarlarımız açısından olur. Ben Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale kalamazdık. Ancak Avrupa Ligi'nde 'eğer' diyorum yine, şansımız var. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Temel Temel:

geçen hafta basın toplantısında okan buruk a galatasaraya gönderme yapıyordun. şimdi ne oldy morhindiho

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Mahmut Şahin:

eee şimdi okan hocada yok kime konuşacannnnn

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Yasar Unal:

Hepsi son derece doğru söylediklerinin. Ali Kpç geçen sene Fred'siz oynamak zorunda kaldığımız maçlar ve buna bağlı yaşadığımız problemlerden hiç ders almamış. Hala Fred'in yedeği yok bu takımda. En kısa zamanda bu eksikliği gidermek lazım. Ne yazık ki Neysri de şu haliyle Cenk'ten iyi değil. O bölgeye yeni bir transfer gelirse şaşırmam. Bir de Ramos gibi bir stopere daha bence kesin ihtiyaç car.

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