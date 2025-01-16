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Hakem atamalarında yeni dönem

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Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamalarında yeni bir sistem olan Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS)'ne geçildiğini duyurdu. Bu haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

MHK, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları çin Veri Tabanlı Atama Sistemi'ne geçildiğini duyurdu.

MHK'den yapılan açıklamada, "Hakem atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) devreye girmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) Devreye Girdi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."

Hakem atamalarında yeni dönem

Hakem atamalarında yeni dönem
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

NE YAPARSANIZ YAPIN GALATASARAYIN HAKEDİLMİŞ ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEYEMEZSİNİZ.

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Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Devletin TFF Başkanı ve MHK Başkanı başta olmak üzere, tüm hakemlerin ve ailelerinin banka hesaplarını incelemeye alması lazım. Galatasaraylıyım ama gerçekten bir oluşum var malesef. Muhtemelen de bahis ağırlıklı geliyor. Sivas-GS ve BJK-Bodrum maçında VAR çağırmasına rağmen hakemin kararını değiştirmemesi akla başka birşey getirmiyor malesef.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Eskiden: handa bunda helvacının kızında diye sayarak sonuç elde ediliyormuş! Şimdi ise. Ooo piti piti karamela sepeti diye sayacaklarmış.

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