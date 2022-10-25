Hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart pozisyonuyla ilgili VAR diyaloğu ortaya çıktı

Verdiği kararlarla Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran hakem Ali Palabıyık, özellikle Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kartla tepkilerin odağına yerleşti. Galatasaray cephesinin isyan ettiği pozisyonla ilgili VAR diyaloğu ortaya çıkarken, Palabıyık'ın VAR hakemi Koray Gençerler'in "Hocam gel, istersen bir izle" uyarısına "Ben zaten gördüm eminim, sen bana ne sunacaksın ki" yanıtını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı kırmızı kart gören Sacha Boey'in pozisyonuyla ilgili hakem Ali Palabıyık'ın uyarıya rağmen VAR'da pozisyonu izlemediği iddia edildi.

"KENARA GELİP İZLEMEK İSTEMEDİ"

ASpor'da Levent Tüzemen, Galatasaray - Alanyaspor maçıyla ilgili yaptığı yorumlarda Ali Palabıyık'ın kırmızı kart gösterdikten sonra VAR'ın uyarısına rağmen pozisyonu kenara gelip izlemek istemediğini söyledi.

"ALİ PALABIYIK BİR ÇOMAK SOKTU ORAYA"

Tüzemen şu ifadeleri kullandı; "30 dakika şov yapan bir Galatasaray vardı. Düşünce 3-4 olur şeklindeydi sonra Ali Palabıyık bir çomak soktu oraya. Sadece oyun olarak değil, verdiği kararlar, davranış biçimi, fauller, maçın çabuk başlamasını engellemek gibi... Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirdi resmen. Galatasaraylı oyuncular ceza alsın diye soyunma odasına girmedi devre arasında. Tribünleri tahrik etti.

"BEN ZATEN GÖRDÜM EMİNİM" DEMİŞ

Bana gelen bilgiye göre VAR, aslında kırmızı karttan sonra VAR hakemi Koray Gençerler çağırıyor orada. Sacha Boey kırmızı kart gördükten sonra Ali Palabıyık'ı çağırmış. Kırmızı verdin ama gel yine de bir bak diyor VAR. Fakat hakem, 'ben zaten gördüm eminim, sen bana ne sunacaksın ki' diyerek izlemeye gitmemiş."