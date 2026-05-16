Haberler

Hakan Safi: "3 Temmuz seçim propagandası olarak kullanılamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 3 Temmuz kumpasının seçim propagandası olarak kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, bu konudaki duruşlarının net olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, "Kulübümüzün en önemli mücadelelerinden biri olan 3 Temmuz Kumpası konusunda duruşumuz nettir. 3 Temmuz hepimizin kutsal mücadelesi ve kırmızı çizgimizdir. Seçim propagandası olarak kullanılması da kabul edebileceğimiz bir durum değildir" dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim sürecinde kullandığı iletişim hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Safi, "Büyük Fenerbahçe camiasına yeniden belirtmek isterim ki; kulübümüzün en önemli mücadelelerinden biri olan 3 Temmuz Kumpası konusunda duruşumuz nettir. 3 Temmuz hepimizin kutsal mücadelesi ve kırmızı çizgimizdir. Seçim propagandası olarak kullanılması da kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Adaylık sürecinde tarafımızla alakası olmayan bu kabul edilemez kara propagandalarla seçim kampanyası yürütmeye çalışanları şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi

Kocasına ahlaksız teklif yapan yetişkin film yıldızına cevabı bomba
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü