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Hakan Keleş: "Göztepe, oyununu bize kabul ettirdi"

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Keleş, rakiplerinin etkili oyun tarzının kendilerine kabul ettirildiğini belirterek, maç skoru nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

- Hakan Keleş : "Göztepe, oyununu bize kabul ettirdi"

İZMİR - Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe'nin kendi oyununu kabul ettirdiğini söyleyerek, "Rakibimiz sahada etkili olarak oyun tarzlarını bize kabul ettirdi ve iyi bir oyun sergiledi. Bizim de iyi oynadığımız bölümler oldu ama geri dönmeyi başaramadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa konuk olduğu Göztepe'ye 5-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Keleş, "Bize yakışan bir sonuç olmadı. Rakibimiz kendi oyununu bize kabul ettirdi. Üstün oynadılar. Fakat bizim de iyi oynadığımız bir periyot vardı. Orada oyunu çevirebilirdik. Fakat kırmızı karttan sonra oyun disiplininden de uzaklaşınca istemediğimiz bir skorla karşılaştık. Üzüntülüyüz. Ama evimizde telafi edebileceğimiz bir maç var. Konya maçı. Şimdi ona hazırlanacağız. İnşallah bu kötü oyunu ve skoru orada telafi ederiz diye düşünüyorum. Oyunun genelinde dediğim gibi rakibimiz geriden oyun kırarak hiç başlamadı. Hep uzun toplarla çıktılar. Biz ikinci topları da kazanamayınca rakibimizin bu oyununa çok fazla karşılık veremedik. Bu bölümlerde sorunlar yaşadık. Bir de çıkarken kaptırdığımız toplar oldu. Rakibimizin bu konularda etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Hakan Keleş:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN İNCE - Spor
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