Denizlili halterci Hakan Dağ Türkiye şampiyonu

Güncelleme:
Denizli'yi temsil eden Hakan Dağ, Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Büyükler-Gençler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda 150 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu ve Türkiye Rekoru sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2026 yılındaki ilk organizasyonu olan "Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Büyükler-Gençler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası", 16 Ocak tarihinde Ankara'da Pursaklar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonada 80 kilogram kategorisinde Denizli'yi temsil eden sporcu Hakan Dağ, büyük bir başarıya imza attı. Dağ, 150 kilogram kaldırarak kendi sıkletinde Türkiye Şampiyonu olurken, aynı zamanda bu derecesiyle Türkiye Rekorunu da kırdı. Elde ettiği bu önemli başarıyla Denizli'yi gururlandıran Milli sporcu Hakan Dağ, 2026 sezonuna zirvede başlamış oldu.

Gösterdiği azim ile şampiyonada sergilediği üstün performans ve başarıdan ötürü sporcuyu kutlayan Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

