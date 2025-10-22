Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise, sahasında Inter'i konuk etti. Lotto Park'ta oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen İtalyan devi, rakibini 4-0 mağlup ederek grup aşamasında 3'te 3 yaptı. Bu galibiyetle Inter, puanını 9'a yükselterek averaj farkıyla PSG'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIDAN AĞLARI HAVALANDIRDI

Aynı zamanda Galatasaray'ın grubundaki rakiplerinden biri olan Union Saint- Gilloise karşısında Inter'e galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Denzel Dumfries, 45+1'de Lautaro Martínez, 53. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada genç yıldız Francesco Pio Esposito kaydetti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını artırarak takımının form grafiğine katkısını sürdürdü.

INTER DURDURULAMIYOR

Belçika deplasmanından farklı bir galibiyetle dönen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray'ın rakiplerinden Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kalarak grupta alt sıralarda yer aldı.