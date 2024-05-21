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Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da en iyi orta saha oyuncusu adayı

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Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı. Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Ligin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA / Spor

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