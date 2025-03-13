Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha

Real Madrid'de istediği forma sürelerini alamaması nedeniyle takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili transfer dedikodularına bir yenisi daha eklendi. Çok konuşulacak iddia, bu kez İtalya'dan geldi.

INTER TALİP OLDU

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; diğer bir milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Real Madrid'den Arda Güler ile ilgileniyor. Haberde İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Real Madrid ile yakın ilişkiler kurmak zorunda kalacağı vurgulandı.

ARDA SICAK BAKIYOR

Arda Güler'in ise Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'den de ilgi alsa da İtalya'ya gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi. İspanyol ekibinin, milli futbolcunun transferine izin verebileceği ancak Arda'nın kontrolünde elinde tutmak istediği ve bu nedenle Arda'yı kiralık olarak veya geri alım maddesi içeren bir anlaşmayla gönderebileceği ifade edildi.

TRANSFERDE HAKAN'IN ROLÜ

Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da, Arda Güler için önemli bir referans olabileceğini ve 20 yaşındaki genç futbolcunun İtalya ve takıma adaptasyon sürecini kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması giyen bu sezon 29 maçta giydi ve 1081 dakika sahada kaldı. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.